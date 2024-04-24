В сети восхитились внешностью известной певицы в откровенном бикини

Британская певица, актриса и участница поп-группы Little Mix Ли-Энн Пиннок снялась в откровенном образе на отдыхе и восхитила своей внешностью пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя исполнительница поделилась фото из путешествия в Марракеш, Марокко. На размещенных кадрах звезда предстала в серо-лиловом бикини, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. При этом ее купальник состоял из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов.

Фото: @leighannepinnock

Поклонники оценили снимки знаменитости в комментариях. «Тело мечты», «Прекрасная фигура», «Все натурально и очень красиво», «И эта женщина родила двойню?», «Просто потрясающая», — написали комплименты артистке юзеры.

Ранее в апреле папарацци сняли американскую певицу Алишу Бет Мур, более известную под псевдонимом Пинк, в откровенном наряде на яхте.