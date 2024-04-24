В СФ попросили генпрокурора обратить внимание на жалобы из «Черного дельфина»

Нарусова попросила генпрокурора обратить внимание на жалобы из оренбургской ИК

Член Совета Федерации (СФ) Людмила Нарусова попросила генпрокурора России Игоря Краснова обратить внимание на жалобы, поступающие из исправительной колонии (ИК) №6, известной как «Черный дельфин», в Оренбургской области. Ее комментарий приводит «Фонтанка».

Она отметила, что выясняет ситуацию в колонии вместе с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. Сенатор подчеркнула, что без надлежащего прокурорского надзора на происходящее повлиять не удастся.

«Складывается иногда впечатление, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) при подборе сотрудников проводит кастинг на садизм: пытки становятся все более жестокими и изощренными. Очень прошу, обратите на это внимание», — заявила Нарусова после доклада генпрокурора Краснова.

Информация о жалобах заключенных на сотрудников «Черного дельфина» получила огласку 22 апреля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева направила обращение Москальковой. Она рассказала, что заключенные регулярно подвергаются физическим наказаниям «за малейшую оплошность», в том числе за невыработанный план на производстве — их заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Тем, кто решил выразить недовольство, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям, отметила правозащитница.

По сведениям Меркачевой, эту колонию от регионального омбудсмена курирует Александр Губарев, который в прошлом возглавлял отдел безопасности «Черного дельфина».

«Черный дельфин» — самая большая в России исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.