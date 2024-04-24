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13:33, 24 апреля 2024Бывший СССР

Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

Верховная Рада решила увеличить численность Госпогранслужбы на 15 тысяч военных

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Верховная Рада одобрила увеличение воинского состава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на 15 тысяч человек. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, передает ТАСС.

«В течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих», — заявил политик.

Соответствующий законопроект поддержали 327 депутатов.

Ранее украинский призывник ушел из жизни из-за эпилепсии по дороге в военный учебный центр.

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