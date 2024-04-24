Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

Верховная Рада решила увеличить численность Госпогранслужбы на 15 тысяч военных

Верховная Рада одобрила увеличение воинского состава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на 15 тысяч человек. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, передает ТАСС.

«В течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих», — заявил политик.

Соответствующий законопроект поддержали 327 депутатов.

Ранее украинский призывник ушел из жизни из-за эпилепсии по дороге в военный учебный центр.

