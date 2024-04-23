Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр

На Украине военнообязанный умер от эпилепсии по дороге в военный учебный центр

Военно-врачебная комиссия признала годным мужчину, который впоследствии умер от эпилептического приступа в Закарпатской области по дороге в военный учебный центр. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.

«Касательно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться под моим личным контролем», — заявил омбудсмен.

Также Дмитрий Любинец отметил, что его представители будут работать во Львовской и Закарпатской областях, чтобы узнать все обстоятельства происшествия.

Ранее на Украине сотрудники военкомата похитили на улице мужчину. Его местонахождение до сих пор неизвестно.