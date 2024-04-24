Власти прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб в России

Минсельхоз РФ: на стоимость хлеба влияет подорожание транспортировки и упаковки

Отпускные цены на хлеб выросли за год ниже уровней инфляции, а пшеница и рожь, которые используются для его производства, с декабря 2023 года дешевеют, заявили в Минсельхозе РФ. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

В сообщении отмечается, что ситуацию с ценами на хлеб держат на контроле, а потребительские цены на него, по данным Росстата, с конца прошлого года увеличились примерно на два процента.

«Растут затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, что сказывается на стоимости», — рассказали в министерстве, комментируя информацию о том, что власти озаботились подорожанием этого продукта, ставшим одним из драйверов инфляции в стране.

Как написал в среду, 24 апреля, «Коммерсант», в ряде российских регионов хлеб в первом квартале 2024 года подорожал почти на 30 процентов. В материале указывалось, что также до 30 процентов себестоимости продукта приходится на стоимость его доставки, которая растет в цене заметно быстрее сырья.