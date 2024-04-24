В России назвали влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

Депутат Чепа: в США заявили, что переговоры с РФ — это их задача, а не Украины

В США сообщили, что возобновление переговоров России и Украины не зависит от Киева — для этого соответствующее желание должно возникнуть в Вашингтоне, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое влияющие на переговорный процесс условие он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Появилась такая информация, что один американский сенатор заявил, что вопрос переговоров — это не вопрос Украины, а их вопрос. Раз у них не получилась санкционная война, на которую они рассчитывали, [то теперь] они рассчитывают, что затягивание этого конфликта вымотает Россию, а что при этом произойдет с Украиной, их не волнует», — заявил Чепа.

При этом депутат отметил, что позиция Киева по вопросу возобновления переговоров с Москвой — это в первую очередь позиция народа.

«Когда народ скинет киевскую власть, тогда вопрос возобновления переговоров может пойти значительно быстрее», — заключил он.

24 апреля уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что Москва и Киев впервые провели очные переговоры по поводу возвращения детей при посредничестве Катара. Омбудсмен отметила, что, согласно достигнутым договоренностям, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.