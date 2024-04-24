Россия и Украина впервые провели переговоры по поводу детей

Омбудсмен сообщила о первых переговорах по поводу детей между РФ и Украиной

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, передает «Коммерсантъ».

Омбудсмен отметила, что, согласно достигнутым договоренностям, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

Переговоры состоялись при посредничестве властей Катара в Дохе.

В конце марта стало известно, что Россия при посредничестве Катара вернула Украине шесть детей.

В ноябре 2023 года Львова-Белова рассказала, что западные политики, искажая факты, называют эвакуацию украинских детей насильственной депортацией.