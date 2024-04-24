Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 24 апреля 2024Россия

ВСУ за день атаковали пять населенных пунктов Курской области

Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины пяти населенных пунктов за день

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали пять населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины», — написал он.

Под обстрел попали село Обуховка, хутор Олешня и деревня Елизаветовка. Пострадавших при атаках нет, отметил Старовойт. Помимо того, ВСУ обстреляли хутор Отруба, из-за чего в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушилось энергоснабжение.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Поселок Теткино подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата, который удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы.

В ночь на среду, 24 апреля, над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской, и один — над Смоленской областями.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      На Украине раскритиковали слова Кулебы о проживающих за границей военнообязанных

      Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

      На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше