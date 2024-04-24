ВСУ за день атаковали пять населенных пунктов Курской области

Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины пяти населенных пунктов за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали пять населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины», — написал он.

Под обстрел попали село Обуховка, хутор Олешня и деревня Елизаветовка. Пострадавших при атаках нет, отметил Старовойт. Помимо того, ВСУ обстреляли хутор Отруба, из-за чего в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушилось энергоснабжение.

Поселок Теткино подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата, который удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы.

В ночь на среду, 24 апреля, над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской, и один — над Смоленской областями.