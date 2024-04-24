ВСУ за день атаковали пять населенных пунктов Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали пять населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины», — написал он.
Под обстрел попали село Обуховка, хутор Олешня и деревня Елизаветовка. Пострадавших при атаках нет, отметил Старовойт. Помимо того, ВСУ обстреляли хутор Отруба, из-за чего в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушилось энергоснабжение.
Поселок Теткино подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата, который удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы.
В ночь на среду, 24 апреля, над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской, и один — над Смоленской областями.