Kyodo: Япония возобновила сброс воды с «Фукусимы» в океан

Оператор поврежденной атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновил сброс слаборадиоактивной воды со станции в океан после приостановки ранее в среду, 24 апреля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что причиной перерыва стала остановка подачи электроэнергии из-за повреждения кабеля, которое, предположительно, случилось во время буровых работ. Они проходили около помещения, где проводится техническая инспекция оборудования, к западу от четырех энергоблоков станции, в зоне проведения работ. Известно, что в результате инцидента один из сотрудников АЭС получил ожоги, но находится в сознании.

Ближе к полудню по московскому времени 24 апреля сброс радиоактивной воды в океан продолжился. В TEPCO утверждают, что остановка подачи электричества не отразилась на работе оборудования на аварийных реакторах и на системе охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Повышение радиационного фона при этом не фиксировалось.

Япония в августе 2023 года начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что сбрасываемая в океан вода будет разбавлена до тех пор, пока содержание данного вещества в ней не достигнет нормы. В случае если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить. Очистку собираются проводить в несколько этапов, часть из них уже была завершена.

