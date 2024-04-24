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07:41, 24 апреля 2024Ценности

Звезда «Эйфории» опубликовала откровенные фото с отдыха

Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в топе от бикини и мини-шортах на отдыхе
Сидни Суини

Сидни Суини . Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини опубликовала откровенные кадры с отдыха на Гавайях, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» снялась в автомобиле Jeep Wrangler. В рамках фотосессии она примерила черный топ от бикини с треугольными чашками, который обнажал часть ее груди, а также мини-шорты и укороченную куртку из денима.

В качестве аксессуара знаменитость выбрала оранжевую кожаную сумку с фактурной поверхностью и золотистой фурнитурой итальянского бренда Miu Miu. На официальном сайте марки стоимость данного изделия составляет 2000 евро (примерно 200 тысяч рублей). На ногу артистка надела браслеты с цветами и ракушками.

Ранее в апреле Сидни Суини ответила хейтерам на критику ее внешности. Известно, что она часто подвергается негативным комментариям по поводу размера и формы груди.

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      Карина Черных
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