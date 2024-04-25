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19:45, 25 апреля 2024Ценности

Дочь Маликова решила продать поношенные вещи на 1,2 миллиона рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российского певца Дмитрия Маликова решила продать поношенные вещи на 1,2 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

24-летняя наследница исполнителя выставила в профиле на продажу 23 предмета гардероба общей стоимостью в 1,230 миллиона рублей. Среди самых дорогих товаров представлены жакет бренда Acne Studious и костюм марки Yana Raskolova за 126 тысяч рублей соответственно.

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В список вошли разные модели обуви, шарфы, брюки, платья, рубашки и кардиганы. При этом самыми дешевыми позициями оказались шарф Balenciaga, рубашка Sandro и прямые джинсы Isabel Marant по 26,6 тысячи рублей.

Ранее в апреле звезда «Слова пацана» накупил брендовой обуви на сотни тысяч рублей. В опубликованном видео 24-летний актер Рузиль Минекаев вместе с ведущим программы посетил магазин с уникальными кроссовками известных марок.

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      Екатерина Ештокина
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