Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:15, 25 апреля 2024Мир

В Канаде прокомментировали разрешение для Airbus использовать титан из РФ

Globe and Mail: разрешение для Airbus использовать титан из РФ будет временным

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Разрешение правительства Канады для компании Airbus использовать титан российского производства, несмотря на санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма», носит временный характер, пишет издание Globe and Mail со ссылкой на источники в канадском Кабмине.

Как отметили журналисты, в Оттаве надеются, что Airbus со временем откажется от использования металла из РФ. В качестве новых поставщиков титана для самолетов называются Китай, Япония и Казахстан, прокомментировали они.

Эксперты признали, что санкции против «ВСМПО-Ависма» могли повлечь для авиакосмической промышленности Канады «непредвиденные последствия».

Ранее правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Заболеваниями не страдает, держится». Правозащитник рассказал о моральном состоянии замминистра обороны Иванова в СИЗО

      Российский танк уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра

      Раскрыты подробности об уничтожении Abrams в зоне спецоперации

      Девушка собирала грибы и наткнулась на жуткую картину

      Названы влияющие на размер будущей пенсии факторы

      В Японии высказались по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

      Путешественник раскрыл отличия женщин в Новой Зеландии от россиянок

      Байдена обвинили во лжи об Украине перед выборами

      ВСУ при бегстве из Ласточкина минировали дома и школы

      Во Франции назвали цель Запада на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше