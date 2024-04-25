В Канаде прокомментировали разрешение для Airbus использовать титан из РФ

Globe and Mail: разрешение для Airbus использовать титан из РФ будет временным

Разрешение правительства Канады для компании Airbus использовать титан российского производства, несмотря на санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма», носит временный характер, пишет издание Globe and Mail со ссылкой на источники в канадском Кабмине.

Как отметили журналисты, в Оттаве надеются, что Airbus со временем откажется от использования металла из РФ. В качестве новых поставщиков титана для самолетов называются Китай, Япония и Казахстан, прокомментировали они.

Эксперты признали, что санкции против «ВСМПО-Ависма» могли повлечь для авиакосмической промышленности Канады «непредвиденные последствия».

Ранее правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве.