Антонов: российские военные сожгут все американское вооружение на СВО

Вся техника, поставленная Западом Киеву, будет сожжена военными России в зоне спецоперации (СВО), заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота», — подчеркнул он. Дипломат пообещал, что «военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными силами России».

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении Украине и другим союзникам — Израилю и Тайваню — военной помощи. Он заявил, что США будут готовы уже в ближайшие часы возобновить военные поставки Киеву.

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США.