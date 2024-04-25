Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 25 апреля 2024Мир

Российский посол пообещал сжечь поставленное Киеву оружие

Антонов: российские военные сожгут все американское вооружение на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Вся техника, поставленная Западом Киеву, будет сожжена военными России в зоне спецоперации (СВО), заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота», — подчеркнул он. Дипломат пообещал, что «военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными силами России».

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении Украине и другим союзникам — Израилю и Тайваню — военной помощи. Он заявил, что США будут готовы уже в ближайшие часы возобновить военные поставки Киеву.

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Живут по своим законам и порядкам». В Госдуме рассказали о жалобах жителей Мариуполя на засилье мигрантов

      Российский посол пообещал сжечь поставленное Киеву оружие

      В МИД объяснили причину наложения вето на проект резолюции об оружии в космосе

      Мужчина пожаловался на свой огромный пенис и отказался его уменьшать

      Девушка рассказала о странном поведении любовника и получила категоричный совет

      США опровергли информацию о повреждении кораблей в результате атаки хуситов

      Стало известно о нападении хуситов на американский эсминец

      США заявили о разработке Россией способного нести ядерный заряд спутника

      Во Франции сочли безумием выделение новой европейской помощи Украине

      В США раскрыли подробности об учениях НАТО в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше