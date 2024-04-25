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16:24, 25 апреля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» начал продавать машины на маркетплейсе

«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada на маркетплейсе «Мегамаркет»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автомобили Lada начали продаваться на маркетплейсе «Мегамаркет». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «АвтоВАЗа».

Автопроизводитель объявил о начале сотрудничества с компанией, добавив, что теперь машины отечественного бренда можно будет купить «на одной из самых популярных среди пользователей онлайн-площадок». В «АвтоВАЗе» рассказали, что на первом этапе покупатели смогут приобрести на «Мегамаркете» модели Lada Granta, Lada Niva Legend 4х4 и Lada Niva Travel. На данный момент совершить сделку на маркетплейсе можно в Самарской области, однако в дальнейшем планируется расширение как географии присутствия, так и доступного модельного ряда.

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Российский автозавод напомнил, что в сентябре 2023 года стартовали продажи автомобилей на собственной онлайн-витрине Lada. В компании отметили, что такой формат покупки востребован покупателями — в 2024 году продажи Lada через онлайн-каналы выросли в 4,4 раза в годовом выражении.

Отечественная марка стала лидером российского авторынка по объему онлайн-продаж в первом квартале 2024 года. По данным исследования сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и «СберСтрахования», в топ-5 по популярности среди моделей вошли Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo. На шестой строчке расположился еще один российский автомобиль — Lada Vesta. Среди брендов Lada также оказалась лидером с долей в 13 процентов.

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