КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску
Глава КГБ Белоруссии: спецслужбы предотвратили атаку литовских дронов по Минску
Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, направленных с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает издание «Sputnik-Беларусь».
Глава ведомства также добавил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну.
По его словам, на территории Украины готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о группировке из 120 тысяч украинских военных на границе страны.