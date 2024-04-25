Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 25 апреля 2024Бывший СССР

КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску

Глава КГБ Белоруссии: спецслужбы предотвратили атаку литовских дронов по Минску

Фото: Leah Millis / Reuters

Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, направленных с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает издание «Sputnik-Беларусь».

Глава ведомства также добавил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну.

По его словам, на территории Украины готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о группировке из 120 тысяч украинских военных на границе страны.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      В КГБ Белоруссии заявили о планах оппозиции спровоцировать катастрофы в стране

      Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

      На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

      Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше