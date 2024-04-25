КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску

Глава КГБ Белоруссии: спецслужбы предотвратили атаку литовских дронов по Минску

Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, направленных с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает издание «Sputnik-Беларусь».

Глава ведомства также добавил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну.

По его словам, на территории Украины готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о группировке из 120 тысяч украинских военных на границе страны.