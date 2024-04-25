Билли Айлиш рассказала о тяжелой депрессии

Певица Билли Айлиш призналась, что ничему не радовалась семь лет

Певица Билли Айлиш рассказала о многолетней борьбе с тяжелой депрессией. О своем ментальном здоровье она поговорила в интервью Rolling Stone.

22-летняя певица призналась, что летом 2023 года ощутила себя хуже, чем когда-либо, хотя никогда не считала себя счастливым человеком. «Я страдала от депрессии всю жизнь. Когда со мной что-нибудь происходило, всегда думала: "Это пройдет. Это находит волнами, и будет хуже, но будет и лучше". Мне всегда помогало, но в тот раз я просто думала: "Мне плевать. Я даже не хочу, чтобы становилось лучше"», — призналась Айлиш.

Для борьбы с депрессией певица решила чаще выходить из дома — звездный статус мешал ей делать это в течение пяти лет. Сначала она сама начала ходить за покупками, после — посещать вечеринки и концерты с друзьями. «Я прошла точку невозврата. Я поняла, что ничему не радовалась семь лет, правда. Мне казалось, что да, ведь кто еще отправляется на "Грэмми" в 17 и получает пять наград? Но жизненного опыта у меня не было», — отметила Айлиш.

Певица добавила, что и сейчас боится людей и мира вокруг. «Даже если тебе не страшно, ты уязвим, тебя видят, фотографируют. Но помня об этом всем, я выбрала делать вещи, которые пугают меня больше всего. Ведь я живу лишь раз», — подчеркнула она.

При этом самым счастливым временем своей жизни Айлиш назвала 2019 год. В то же время она отметила, что работа над альбомом 2024 года Hit Me Hard and Soft помогла ей вернуться к прежней себе.

Я чувствовала, что вновь становлюсь девушкой, которой когда-то была. Я горевала по ней. Искала ее во всем, мне казалось, что она утонула в мире и в СМИ. Я не помню, когда потеряла ее

Билли Айлиш певица

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