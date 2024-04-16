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14:41, 16 апреля 2024Забота о себе

Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

Психиатр Пембертон: избежать проблем с ментальным здоровьем поможет работа

Фото: Christin Hume / Unsplash

Врач-психиатр Макс Пембертон убежден, что работа и труд помогут справиться с ментальными проблемами. Этот способ он назвал изданию Daily Mail.

По словам Пембертона, работа имеет основополагающее значение для здоровья психики: она дает человеку не только деньги, но и цель, распорядок дня и высокую самооценку. И хотя многие люди не работают из-за ментальных проблем, есть убедительные доказательства, что лучшим средством для лечения легкой и умеренной депрессии и тревожности является именно труд, заверил врач.

Кроме того, как отметил психиатр, на работе человек получает удовлетворение от того, что делает, а также общается с другими людьми, что помогает ему не замыкаться на своих проблемах. По его мнению, для многих людей трудовая деятельность была бы гораздо полезнее любых таблеток, которые прописывают специалисты.

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Пембертон добавил, что в своей практике редко встречал людей, которые были бы настолько недееспособны из-за депрессии, что не могли бы работать. «Мы знаем, что безработица и депрессия неразрывно связаны, и безработные гораздо чаще испытывают ментальные проблемы, чем работающие. (…) Да, работа иногда может быть скучной и утомительной, но я твердо верю, что она лучше, чем альтернатива ей», — объяснил психиатр.

Ранее Пембертон оценил вероятность заразиться болезнью Альцгеймера от другого человека.

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      Наталья Обрядина
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