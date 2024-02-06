Врач оценил вероятность заразиться болезнью Альцгеймера от другого человека

Психиатр Пембертон: шанс заразиться деменцией от другого человека равен нулю

Врач-психиатр Макс Пембертон убежден, что шанс заразиться болезнью Альцгеймера от другого человека равен нулю. Вероятность передачи болезни от человека к человеку он оценил в комментарии для издания Daily Mail.

По словам Пембертона, сомнения о заразности болезни Альцгеймера появились после публикации научной статьи об инфицировании группы людей редкой формой этого заболевания. Однако, по словам врача, исследование неврологов нельзя применять к пациентам с деменцией, поскольку оно рассматривает один очень специфичный случай.

Много лет назад детям с задержками роста давали человеческий гормон роста, извлеченный из гипофизов людей, пожертвовавших свое тело науке. Через некоторое время обнаружилось, что у 80 из 1848 детей, получивших прививки в период с 1959 по 1985 год, развилась редкая форма деменции, известная как болезнь Крейтцфельдта — Якоба.

По словам Пембертона, ученые продолжают изучать тот случай ненамеренного заражения детей и получают более подробные сведения о произошедшем. «Это исследование не только не предвещает мрачного будущего, где мы избегаем людей с болезнью Альцгеймера, опасаясь заразиться, но оно может помочь ученым найти лечение», — считает врач.

Ранее в журнале Nature Medicine было опубликовано исследование, в результате которого ученые выявили случаи болезни Альцгеймера, которые передавались людям через патогенную форму амилоидного белка. Заражение происходило при введении гормона роста.