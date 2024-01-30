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11:16, 30 января 2024Наука и техника

Выявлена заразная форма болезни Альцгеймера

Nature Medicine: выявлены случаи заражения болезнью Альцгеймера

Фото: Atthapon Raksthaput / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили случаи заразной формы болезни Альцгеймера, которая передавалась людям через патогенную форму амилоидного белка. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, нейродегенеративное заболевание, имеющее связь с прионной инфекцией, было приобретено после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов.

Пациенты, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза. Такой метод использовали до 1985 года для лечения низкого роста как минимум у 1848 человек в Великобритании, после чего от него отказались из-за риска заражения патогенными прионами — аномально свернутыми белками, вызывающими болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Ранее ученые обнаружили, что у людей, которые заразились прионами в результате этой процедуры, возникли отложения бета-амилоида, а также церебральная амилоидная ангиопатия, что наблюдается при болезни Альцгеймера. Отложения бета-амилоида были выявлены и у посмертных доноров, что указывало на передачу через гормон роста сразу нескольких патогенов.

В новой работе исследователи описали реципиентов, которые не заразились прионной болезнью, однако начали страдать от симптомов деменции, сопровождающихся появлением маркеров болезни Альцгеймера. Эти случаи указывают на то, что болезнь Альцгеймера, как и прионные инфекции, имеет ятрогенную форму, то есть не возникает спонтанно (спорадически) или из-за наследственности, а приобретается при попадании в организм агентов из окружающей среды.

Хотя ятрогенная болезнь Альцгеймера, скорее всего, редка, и нет оснований полагать, что бета-амилоиды могут передаваться между людьми в повседневной жизни, авторы приходят к выводу о необходимости принятия мер по предотвращению случайной передачи инфекции через медицинские и хирургические процедуры.

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      Александр Еникеев
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