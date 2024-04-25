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17:00, 25 апреля 2024Культура

Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

Друзья Бибера заявили об ухудшении психического состояния певца после Coachella
Джастин Бибер

Джастин Бибер. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Близкие американского певца Джастина Бибера обеспокоены из-за его психического состояния после того, как артист выступил на музыкальном фестивале Coachella. Об этом пишет In Touch Weekly.

Выступление стало для Бибера первым после долгого перерыва, который он взял в 2022 году из-за болезни. Отмечается, что еще находясь за кулисами певец вел себя эксцентрично, а после возвращения со сцены казался «выведенным из строя». «Он наконец-то восстановил свое здоровье, но теперь друзья обеспокоены тем, что его состояние снова ухудшается», — поделился собеседник издания.

По мнению близких, несмотря на то, что исполнителю удалось восстановить подвижность лица, он «все еще уязвим».

В начале июня 2022 года стало известно о тяжелой болезни Бибера. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе.

ЖЗЛ
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