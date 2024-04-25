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08:32, 25 апреля 2024Экономика

В России взлетели продажи ботокса

DSM Group: продажи ботокса в России взлетели более чем в два раза за год

Фото: Global Look Press

В первом квартале 2024 года российские аптеки резко увеличили продажи препаратов группы ботулотоксинов. В денежном выражении они выросли на 123 процента, до 46,8 миллиона рублей, а в натуральном — на 139 процентов, до 4 817 пачек. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».

В минувшем году продажи ботулотоксина (сокращенно его называют ботокс по названию продукта компании Allergan, которая остановила поставки в Россию) выросли на 35,2 процента в денежном выражении, до 357,8 миллиона рублей, и на 60,5 процента в натуральном, до 357,8 миллиона рублей. Так что тенденция по интересу к препарату усиливается.

Опрошенные изданием участники рынка подтвердили рост продаж. Например, для «Аптечной сети 36,6» он составил 331 процент. При этом на фоне ухода иностранных конкурентов рынок активно осваивают российские поставщики. За год их доля выросла с 25 процентов до 46 процентов, если считать по числу проданных упаковок.

Ботулотоксин традиционно применяют в косметологии для разглаживания мимических морщин, но в последние годы его стали использовать и при заболеваниях нервной системы, например, спастичности (повышенный тонус мышц при рассеянном склерозе или после инсульта). Препаратам нашли применение при ДЦП, мигренях и в ряде других случаев.

В ноябре 2023 года система маркировки «Честный знак» показала, что за два года продажи препаратов с ботулотоксином выросли в три раза. Директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ) Александр Терентьев связал динамику с распространением нелегальных косметических услуг, доля которых достигает уже 40 процентов рынка.

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      Платон Щукин
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