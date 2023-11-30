РБК: за два года объем рынка ботокса и аналогов в России вырос втрое

Россияне бросились скупать ботокс и его аналоги — за два года их продажи выросли втрое. Об этом со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщает РБК.

С января по октябрь 2023 года продажи косметологических препаратов достигли 960,5 тысячи упаковок. В том же периоде 2021 года объемы реализации составляли 307,6 тысячи штук. В денежном выражении продажи увеличились вдвое, с 1,7 миллиарда до 3,4 миллиарда рублей. Объем рынка средств на основе ботулотоксина вырос на фоне заявления американской фармкомпании Abbvie о прекращении поставок в Россию из-за боевых действий на Украине. Так, например, продажи аналога «Ботокса», «Релатокса», производимого московским научно-производственным объединением «Микроген», выросли на 185 процентов.

По словам директора Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ) Александра Терентьева, увеличение продаж препаратов связано с распространением нелегальных косметических услуг. Сейчас их доля достигает 40 процентов рынка, который оценивается в 100 миллиардов рублей. При этом использование ботулотоксинов — «сугубо врачебная процедура», которая требует профессиональных медицинских знаний, соблюдения техник введения и дозировок препарата, добавил эксперт.

После того как в октябре Минздрав России решил ужесточить продажу таких препаратов для абортов, как мифепристон и мизопростол, россиянки начали скупать препараты от нежелательной беременности.

