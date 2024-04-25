Бывшая девушка Канье Уэста рассказала о последствиях романа с артистом

Джулия Фокс заявила, что потеряла свою личность в романе с Канье Уэстом

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс, которая состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом, рассказала о последствиях романа с артистом. Ее слова приводит PageSix.

По словам Фокс, отношения с музыкантом оставили у нее во рту «такой кислый привкус». Она отметила, что в тот период потеряла свою личность, из-за чего теперь даже не подумает о свидании с кем-либо из «этой сферы». «Потому что я не хочу, чтобы меня когда-либо называли просто чьей-то девушкой. Я знаю, что я нечто большее», — сказала актриса.

В ноябре 2022 года Фокс признавалась, что короткий роман с Уэстом плохо сказался на ее карьере. По словам модели, после них ей стали гораздо реже предлагать работу. Фокс добавила, что гордится тем, что вовремя прекратила отношения с музыкантом.

О романе знаменитостей стало известно в январе 2022 года, когда папарацци сфотографировали их во время ужина. Однако роман продлился недолго: уже в феврале они объявили о расставании. В официальном заявлении Фокс сообщила, что разрыв был мирным.