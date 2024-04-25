Бывшая домработница Пугачевой рассказала о характере певицы

Бывшая домработница Пугачевой Дороднова назвала певицу великодушной

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о характере артистки. Ее слова приводит Prozvezd.

Дороднова назвала певицу великодушным человеком. «Алла добрая, честная. Не любит, когда врут и сама не врет. Никогда не любит за глаза говорить. Не сплетничает», — заявила она.

Домработница исполнительницы отметила, что Пугачева никогда не «перекрывала кислород» никаким исполнителям. Дороднова также вспомнила, что автор песен певицы Илья Резник долгое время жил и писал стихи дома у артистки. Пугачева также активно помогала певцам Борису Моисееву и Игорю Николаеву. «Пугачева всех не могла пригласить на свои "Рождественские встречи", это же понятно, но талантов она не пропускала», — заключила Дороднова.

Ранее друг Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин назвал причину отъезда исполнительницы из России.