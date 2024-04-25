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15:25, 25 апреля 2024Наука и техника

Раскрыт способ повысить умственные способности

eLife: освещенность стимулирует когнитивные способности у людей

Фото: Dyu - Ha / Unsplash

Воздействие более высокого уровня освещенности может помочь людям чувствовать себя более бодрыми и повысить умственные способности. Пользу света раскрыли ученые Льежского университета в Бельгии, которые опубликовали статью в журнале eLife.

Известно, что более высокая освещенность способна стимулировать бдительность и когнитивные способности. Эти эффекты в первую очередь зависят от подкласса светочувствительных клеток сетчатки, называемых ipRCG. Эти клетки проецируются на несколько областей мозга, в том числе гипоталамус, который связан с регуляцией циркадных ритмов, сна и внимания.

В новом исследовании приняли участие 26 здоровых молодых людей, которые выполняли несколько заданий. В одном из них, называемом заданием n-back, испытуемых попросили определить, идентичен ли звуковой сигнал тому, который они слышали двумя сигналами ранее, или содержит ли он определенную букву. Во втором задании просили определить пол человека по голосу, который произносился нейтральным или злым тоном.

Ученые использовали метод функциональной магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, чтобы оценить влияние различных уровней света на активность гипоталамуса. Оказалось, что во время обеих задач более высокий уровень света вызывал увеличение активности задней части гипоталамуса в отличие от нижней и передней части, которые следовали противоположной схеме. Кроме того, освещенность улучшала выполнение задач, то есть положительно влияла на когнитивные функции.

Авторы призывают продолжить исследования в этой области, чтобы оценить влияние света на другие структуры или целые сети мозга.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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