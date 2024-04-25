Друг Пугачевой рассказал о влиянии концерта в Чернобыле на здоровье артистки

Левшин: после визита в Чернобыль у Пугачевой проявился псориаз и нейродермит

Друг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин рассказал о влиянии визита в Чернобыль на здоровье артистки. Его слова приводит NEWS.ru.

Концерт в зоне чернобыльской катастрофы состоялся в 1986 году. По словам Левшина, через два года после поездки не стало звукорежиссера, который ездил с ними. «У меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — сказал он.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о характере артистки. Дороднова назвала певицу великодушным человеком.