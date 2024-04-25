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21:21, 25 апреля 2024Россия

Два украинских дрона с боезарядами сбили в Курской области

Губернатор Старовойт: два украинских БПЛА с боезарядами сбили над Теткино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), несущих боевые заряды. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Средствами РЭБ все они были уничтожены, не причинив вреда», — отметил он. Кроме того, два украинских дрона сбили стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района.

24 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали пять населенных пунктов Курской области. Под обстрел попали село Обуховка, хутор Олешня и деревня Елизаветовка. Помимо того, ВСУ обстреляли хутор Отруба, из-за чего в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушилось энергоснабжение.

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      Марина Совина
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