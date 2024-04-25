Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Сийярто: конфликт на Украине является тотальным фиаско Запада

Конфликт на Украине является «тотальным фиаско Запада». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает агентство APA.

«Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия — одна из стран, страдающих от этого», — подчеркнул он.

По словам главы венгерского МИД, из-за российско-украинского конфликта увеличились энергетические долги страны, инфляция по сравнению с прошлым годом выросла с 2 до 27 процентов.

Однако дипломат заявил, что Будапешт поработал над этой ситуацией и сейчас инфляция находится на управляемом уровне 4 процентов, которое правительство планирует удерживать и дальше.

Ранее Венгрия отказалась одобрить выделение 2 миллиардов евро в пользу членов Европейского союза за завершенные поставки оружия Украине. Отмечается, что Будапешт будет стоять на своем, пока Киев не даст гарантий, что венгерские компании не окажутся в списке «международных спонсоров войны».