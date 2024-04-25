ФСБ пресекла деятельность обналичившего миллиарды рублей преступного сообщества

В Петербурге выявили преступное сообщество, обналичившее 18 миллиардов рублей

Следователи в Санкт-Петербурге выяснили, что в городе действовало организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Предварительно установлено, что преступное сообщество существовало в период с 2020 по 2023 годы. За этот период члены ОПС получили не менее семи миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ, злоумышленники обналичили не менее 18 миллиарда рублей. Сообщается, что один из задержанных — гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других девяти участников преступного сообщества. По данным правоохранителей, всего в его состав входило более 80 человек.

По данным следствия, 25 апреля на территории различных субъектов страны правоохранители провели более 40 обысков и арестовали более 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. В данный момент следствие проводит допросы и устанавливает всех причастных к созданию и деятельности ОПС.

Ранее сообщалось, что в Санкт Петербурге МВД И ФСБ пресекли деятельность ОПГ, совершавшей махинации с материнским и земельными капиталами.

