Гигантского морского зверя заметили возле российского побережья и сняли на видео

Россияне сняли на видео плавающего возле побережья Териберки финвала

Возле побережья мурманского села Териберка заметили гигантского морского зверя — финвала. Россияне сняли кита на видео, которое выложил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как огромное млекопитающее плавает в Баренцевом море. Кит не показывается полностью, но на поверхности воды можно заметить его спину.

Финвал является близким родственником синего кита и считается вторым по величине животным планеты. Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а их вес — 75 тонн. Эти млекопитающие встречаются во всех океанах, однако, как правило, не подплывают к побережью. В зимние месяцы финвалы обитают в теплых широтах, а на лето мигрируют в Арктику и Антарктиду.

Ранее у берега Териберки сняли на видео семью китов, приплывшую поохотиться на мойву. На записи видно сразу несколько млекопитающих, среди которых детеныш.