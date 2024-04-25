69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:28, 25 апреля 202469-я параллель

Гигантского морского зверя заметили возле российского побережья и сняли на видео

Россияне сняли на видео плавающего возле побережья Териберки финвала

Возле побережья мурманского села Териберка заметили гигантского морского зверя — финвала. Россияне сняли кита на видео, которое выложил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как огромное млекопитающее плавает в Баренцевом море. Кит не показывается полностью, но на поверхности воды можно заметить его спину.

Финвал является близким родственником синего кита и считается вторым по величине животным планеты. Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а их вес — 75 тонн. Эти млекопитающие встречаются во всех океанах, однако, как правило, не подплывают к побережью. В зимние месяцы финвалы обитают в теплых широтах, а на лето мигрируют в Арктику и Антарктиду.

Ранее у берега Териберки сняли на видео семью китов, приплывшую поохотиться на мойву. На записи видно сразу несколько млекопитающих, среди которых детеныш.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      В КГБ Белоруссии заявили о планах оппозиции спровоцировать катастрофы в стране

      Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

      На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

      Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше