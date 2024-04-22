Семью китов у берега Териберки сняли на видео с близкого расстояния

В Мурманской области семью подплывших к берегу китов сняли с близкого расстояния

Семью китов у берега Териберки (Мурманская область) сняли с близкого расстояния. Видеозапись опубликована в сообществе «Мурманск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно сразу несколько млекопитающих «Смотри какой! (…) он с ребенком» — говорил мужской голос за кадром, когда спина одного из китов показывается над водой.

Другой голос обращает внимание автора видео на еще одного кита, который, по его словам «на нас, на абордаж идет». Животное проплывает неподалеку от катера, на котором находятся россияне, и выпускает из дыхала облако воздуха.

В подписи к видео указано, что на видео попали финвалы, которые приплыли к берегу поохотиться на мойву.

Ранее другой житель Мурманской области случайно снял на видео синхронный прыжок десятка китов. На кадрах сначала видно одного кита, плавающего вдали от судна, на котором находится автор видео. «Сколько их там», — задался вопросом автор ролика.

