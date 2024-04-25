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14:59, 25 апреля 2024Мир

Госдеп уличили в предвзятости

МИД Индии назвал доклад Госдепа о ситуации в штате Манипур предвзятым

Фото: Reuters

Доклад Госдепартамента США по правам человека в Индии является глубоко предвзятым и демонстрирует слабое понимание ситуации. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел (МИД) Индии, сообщает Reuters.

В своем докладе Госдеп сообщил о выявлении «значительных» нарушений прав человека в северо-восточном индийском штате Манипур в 2023 году. В число таких нарушений американское ведомство включило «нападения на меньшинства, журналистов и всех несогласных».

Ранее сообщалось, что Индия поддержала совместные учения США и Филиппин «Баликатан», отправив в азиатскую страну первую партию сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos в рамках сделки на 375 миллионов долларов в противовес Китаю.

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      Лина Пивоварова
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