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22:34, 25 апреля 2024Мир

Греция отказалась передать Украине ЗРК С-300

Премьер Мицотакис: Греция не отправит Киеву ЗРК С-300 вопреки просьбам союзников
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Johanna Geron / Reuters

Греция не станет отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и Patriot, несмотря на просьбы со стороны союзников. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.

Он объяснил, что эти комплексы противовоздушной обороны (ПВО) имеют решающее значение для защиты Греции, поэтому она не намерена их передавать. «У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор», — добавил премьер. Он пообещал, что Афины будут и дальше передавать их Киеву.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз и НАТО оказывают давление на Грецию и Испанию, заставляя их поставить Киеву системы ПВО. По его данным, странам указали, что их потребности «не так велики, как у Украины».

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      Марина Совина
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