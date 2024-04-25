Хозяев российского холдинга по производству бытовой химии осудили за хищения

В Москве суд дал от 9 до 11 лет совладельцам холдинга В&В за хищение 4 млрд руб.

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор совладельцам холдинга В&В, выпускающего бытовую химию, по уголовному делу о хищении четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые Александр Балаховский получил 11 лет, Яков Босинзон — 10 лет, а Александр Савоськин — девять. Им также назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей каждому.

Они признаны виновными в хищении путем мошенничества у компании «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и незаконном использовании чужих товарных знаков, злоупотреблении полномочиями и легализации доходов, полученных преступным путем.

Прокуратура Москвы передала их уголовное дело в суд в ноябре 2022 года.