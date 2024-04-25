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20:41, 25 апреля 2024Путешествия

Канделаки посоветовала россиянам ехать в Нижний Новгород вместо Египта

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российская телеведущая, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки посоветовала россиянам ехать в путешествие в Нижний Новгород вместо Турции или Египта. Своим мнением она поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, природным ландшафтам и историко-культурному наследию России позавидует любой зарубежный курорт. «Сегодня хочу рассказать вам про Нижний Новгород, я уже не раз писала о нем. Купеческий город с особой атмосферой на стрелке Волги и Оки», — заметила телеведущая.

Она также похвалила архитектуру города и невероятные закаты. «Да, их стоит увидеть, солнце садится очень близко к стрелке Волги и Оки — зрелище потрясающее», — объяснила россиянка.

Ранее российских туристов предупредили о значительном росте цен на авиабилеты летом. Так, стоимость перелетов за границу вырастет в среднем в три раза.

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      Марк Успенский
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