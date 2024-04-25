Найденный при ремонте на кухне клад ушел с молотка за семь миллионов рублей

Клад, найденный в Британии при ремонте на кухне, продали за 7 миллионов рублей

В Великобритании в ходе аукциона стоимость клада с монетами четырехвековой давности, найденного при ремонте на кухне, вдвое превысила оценки экспертов. Об этом сообщает BBC News.

Ожидалось, что за клад удастся выручить 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей), однако в итоге он ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (7 миллионов рублей). Больше всего принесла золотая крона времен короля Карла I: покупатель заплатил за нее пять тысяч фунтов стерлингов (около 580 тысяч рублей).

Монеты нашли супруги Бетти и Роберт Фукс, купившие в 2019 году сельский дом в графстве Дорсет, построенный в XVII веке. Потолок на кухне показался им слишком низким, поэтому они решили опустить пол. Делая ремонт, они наткнулись на фарфоровую миску, доверху заполненную монетами из золота и серебра.

Супруги сообщили о находке в государственные органы, а те перенаправили их к специалистам Британского музея. Оказалось, что под полом были спрятаны золотые кроны, серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики, отчеканенные при королях Якове I и Карле I, а также серебряные шиллинги и шестипенсовики времен королев Елизаветы I и Марии I.

Ранее сообщалось, что 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он никому не показывал с 1964 года. Еще мальчиками они с братом нашли древние монеты в старинной церкви, а потом 60 лет хранили их в коробке.