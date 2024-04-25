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14:51, 25 апреля 2024Россия

Купленная россиянином для дочери кукла начала читать стихи про смерть

Житель Сургута купил дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть

Житель Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) купил для своей дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть. Об этом он рассказал изданию «Вестник Сургутского района».

На кадрах, предоставленных россиянином, видно небольшую куклу в виде маленькой девочки, которая цитирует произведение советского и российского поэта Евгения Евтушенко «Белые снеги».

Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

По словам мужчины, он купил игрушку на одном из маркетплейсов, но после услышанного решил вернуть куклу в пункт выдачи заказов.

«Лента.ру» нашла игрушку в одном из интернет-магазинов. Ее стоимость составляет порядка пяти тысяч рублей. В описании к кукле указано, что, помимо пения и диалога с ребенком, она читает стих «Белые снеги». При этом изделие имеет возрастную маркировку «от трех лет», тогда как произведение Евтушенко не рекомендуется к ознакомлению детям младше 12 лет.

Ранее в России обеспокоились ответом умной колонки «Алиса» о героине мультфильма «Маша и Медведь» на вопрос о том, почему девочка живет одна. Согласно версии гаджета, Маша является призраком, и поэтому она не растет, а видеть ее могут только животные. При этом девочка мучает медведя, так как именно он лишил ребенка жизни.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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