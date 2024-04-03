Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 3 апреля 2024Россия

На самом деле Маша — призрак и жертва медведя: в России обеспокоились жутким ответом умной колонки о героине мультика

«Яндекс» считает единичным случаем ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В России обеспокоились жутким ответом умной колонки «Алиса» о героине мультфильма «Маша и Медведь». На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании Законодательного собрания города.

Она показала депутатам отрывок из мультфильма «Маша и медведь» и рассказала, что дети задают «Алисе» вопрос, почему Маша живет одна.

Материалы по теме:
В сети вышел новый блокбастер студии Pixar. Почему «Элементарно» не стоит показывать детям?
В сети вышел новый блокбастер студии Pixar.Почему «Элементарно» не стоит показывать детям?
18 августа 2023
Премия «Оскар-2024». Почему «Оппенгеймер» взял все главные призы и кто оказался в центре скандала?
Премия «Оскар-2024».Почему «Оппенгеймер» взял все главные призы и кто оказался в центре скандала?
11 марта 2024

Что ответила умная колонка?

Устройство удовлетворило любопытство детей и процитировало один из ответов, опубликованных в интернете.

Она всего лишь призрак девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни

ответ умной колонки «Алиса»

По сюжету, в мультфильме действительно не фигурируют взрослые, только Маша и в некоторых эпизодах ее сестра, приехавшая на поезде. Как родитель в отношении главной героини ведет себя Медведь, обладающий антропоморфными признаками. Он выдерживает хулиганства девочки и помогает ей справляться с различными неприятностями.

Омбудсмен считает, что это не смешно

Митянина подчеркнула, что это не смешно, поскольку основными зрителями мультфильма являются дети пяти-шести лет.

Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Интернет их учит тому, что запретов нет

Анна Митянинаомбудсмен Санкт-Петербурга

Омбудсмен также показала депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами «Скибиди Туалеты». Демонстрацию мультфильма она предварила рассказом о популярности сериала у российских детей и выразила свою обеспокоенность этим фактом.

Материалы по теме:
В сети вышла скандальная «Русалочка» с чернокожей Ариэль. Как ей удалось собрать полмиллиарда долларов?
В сети вышла скандальная «Русалочка» с чернокожей Ариэль.Как ей удалось собрать полмиллиарда долларов?
26 июля 2023
35 лучших полнометражных мультфильмов. Топ лучших мультфильмов всех времен, которые стоит посмотреть
35 лучших полнометражных мультфильмов.Топ лучших мультфильмов всех времен, которые стоит посмотреть
13 октября 2023

В «Яндексе» прокомментировали ответ умной колонки

В компании «Яндекс» назвали единичным случаем пугающий ответ умной колонки «Алиса» о Маше. Там считают подобный сбой случайностью.

«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает

Яндекс

«Яндекс» напомнил, что умная колонка обучается новому в общении с владельцем и старается подбирать подходящие фразы для диалога. Если же она не знает ответ, то ищет его в открытых источниках. В компании призвали родителей установить детский режим на гаджете, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На самом деле Маша — призрак и жертва медведя: в России обеспокоились жутким ответом умной колонки о героине мультика

      Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет украинского конфликта

      Порошенко осудили за желание баллотироваться в президенты Украины

      Главу «Россети Северный Кавказ» заподозрили в хищении 2,8 миллиарда рублей

      Шойгу оценил возможность причастности спецслужб Франции к теракту в «Крокусе»

      Шойгу счел бессмысленными переговоры по Украине без участия России

      Шойгу заявил о необходимости довести до конца расследование о теракте

      Шойгу указал министру обороны Франции на украинский след в теракте в «Крокусе»

      Шойгу предупредил Францию о последствиях отправки контингента на Украину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала видео в крошечном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше