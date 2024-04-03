На самом деле Маша — призрак и жертва медведя: в России обеспокоились жутким ответом умной колонки о героине мультика

«Яндекс» считает единичным случаем ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

В России обеспокоились жутким ответом умной колонки «Алиса» о героине мультфильма «Маша и Медведь». На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании Законодательного собрания города.

Она показала депутатам отрывок из мультфильма «Маша и медведь» и рассказала, что дети задают «Алисе» вопрос, почему Маша живет одна.

Что ответила умная колонка?

Устройство удовлетворило любопытство детей и процитировало один из ответов, опубликованных в интернете.

Она всего лишь призрак девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни ответ умной колонки «Алиса»

По сюжету, в мультфильме действительно не фигурируют взрослые, только Маша и в некоторых эпизодах ее сестра, приехавшая на поезде. Как родитель в отношении главной героини ведет себя Медведь, обладающий антропоморфными признаками. Он выдерживает хулиганства девочки и помогает ей справляться с различными неприятностями.

Омбудсмен считает, что это не смешно

Митянина подчеркнула, что это не смешно, поскольку основными зрителями мультфильма являются дети пяти-шести лет.

Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Интернет их учит тому, что запретов нет Анна Митянина омбудсмен Санкт-Петербурга

Омбудсмен также показала депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами «Скибиди Туалеты». Демонстрацию мультфильма она предварила рассказом о популярности сериала у российских детей и выразила свою обеспокоенность этим фактом.

В «Яндексе» прокомментировали ответ умной колонки

В компании «Яндекс» назвали единичным случаем пугающий ответ умной колонки «Алиса» о Маше. Там считают подобный сбой случайностью.

«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает Яндекс

«Яндекс» напомнил, что умная колонка обучается новому в общении с владельцем и старается подбирать подходящие фразы для диалога. Если же она не знает ответ, то ищет его в открытых источниках. В компании призвали родителей установить детский режим на гаджете, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

