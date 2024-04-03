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22:20, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

В России обратили внимание на пугающий ответ умной колонки о героине мультфильма

«Яндекс» назвал единичным случаем ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookrpess.com

В компании «Яндекс» назвали единичным случаем пугающий ответ умной колонки «Алиса» о Маше, главной героине мультфильма «Маша и Медведь», передает РИА Новости.

На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании Заксобрания города, отметив бесконтрольное распространение огромного количества разной информации.

Омбудсмен пояснила, что дети задаются вопросом, почему главная героиня мультфильма, Маша, живет в лесу одна, и спрашивают об этом у умной колонки «Алиса». Устройство привело один из ответов, опубликованных в сети. В нем говорилось, что Маша — это призрак девочки, поэтому она не растет, а увидеть ее могут только животные.

Митянина подчеркнула, что это не смешно. В Яндексе в свою очередь считают подобный сбой случайностью.

«"Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и Медведь". В данный момент она больше так не отвечает», — прокомментировали в компании.

«Яндекс» напомнил, что умная колонка обучается новому в общении с владельцем и старается подбирать подходящие фразы для диалога. Если же она не знает ответ, то ищет его в открытых источниках. Родителей также призвали установить детский режим на гаджете, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

Омбудсмен также показала депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами. Демонстрацию мультфильма она предварила рассказом о популярности сериала у российских детей и выразила свою обеспокоенность этим фактом.

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      Марина Совина
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