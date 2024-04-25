У человека обнаружили дополнительную печень

Cell Host & Microbe: у микробов кишечника обнаружили функции печени

Ученые обнаружили, что микробы в кишечнике млекопитающих, в том числе человека, могут действовать как дополнительная печень, существенно изменяя метаболизм аминокислот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

В ходе экспериментов было оценено, насколько эффективно различные бактерии, обитающие в кишечнике, потребляют аминокислоты — строительные блоки белков. Команда ученых проанализировала более 100 различных кишечных микробов и выявила наиболее эффективные в метаболизме пищевых органических веществ.

Исследователи обнаружили, что в одной такой бактерии существует более 20 различных генов, кодирующих примерно одну и ту же ферментативную функцию. Эксперименты с генетически модифицированными штаммами бактерий показали, что кишечные микробы могут изменять гомеостаз глюкозы в крови своих хозяев. Они также влияют на выработку нейромедиатора серотонина, что, в свою очередь, влияет на регуляцию глюкозы.

Многие из этих метаболических функций может выполнять печень, вырабатывающая специфические ферменты, однако теперь оказалось, что кишечная микробиота выполняет те же или похожие действия.

В настоящее время команда разрабатывает новые стратегии для более точной модуляции бактериальных ферментов и изучает, как различные комбинации бактерий влияют на метаболизм аминокислот хозяина.