Лукашенко назвал причину сожалений

Лукашенко сожалеет о выводе стратегического ядерного оружия после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сожалеет, что после распада СССР было выведено стратегическое ядерное оружие. Его слова приводит БелТА.

Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев», — сказал лидер страны.

Ранее белорусский лидер заявил, что страна разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает наступательные возможности, размещая своих солдат в Европе на постоянной основе.

