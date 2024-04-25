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13:13, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал причину сожалений

Лукашенко сожалеет о выводе стратегического ядерного оружия после распада СССР

Фото: Клипиницер Борис / Фотохроника ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сожалеет, что после распада СССР было выведено стратегическое ядерное оружие. Его слова приводит БелТА.

Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев», — сказал лидер страны.

Ранее белорусский лидер заявил, что страна разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает наступательные возможности, размещая своих солдат в Европе на постоянной основе.

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      Кристина Есикова
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