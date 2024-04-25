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13:27, 25 апреля 2024Моя страна

Многодетный отец из Саратова выиграл в лотерею миллион рублей

Многодетный отец из Саратова Сергей Жилов выиграл в лотерею миллион рублей

Фото: dylan nolte / Unsplash

Житель Саратова выиграл суперприз во всероссийской онлайн-лотерее. Об этом сообщает местный портал «Регион 64».

Отец семерых детей Сергей Жилов, который работает менеджером по продажам, добирается до офиса 2,5 часа и в дороге регулярно пытается угадать через интернет выигрышные цифры. «Честно сказать, никогда больше 750 рублей не выигрывал и уже начал сомневаться в честности игры, но тут выиграл суперприз», — признался россиянин.

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В итоге многодетный отец получил миллион рублей, которые он планирует потратить на свою семью.

Ранее в апреле появилась информация, что житель Курской области Евгений Прозоров также стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее.

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      Карина Черных
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