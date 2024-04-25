МВФ перенес срок отставания России от Индонезии по размеру ВВП на два года

Индонезия опередит Россию в списке крупнейших экономик мира на два года позднее, чем считалось ранее, в 2029-м, а не в 2027 году. Об этом свидетельствуют обновленный прогноз траекторий развития Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РБК.

Апрельская база организации свидетельствует, что на долю России приходится 2,95 процента совокупного глобального ВВП, что позволяет ей находиться на шестом месте. В соответствии с ожиданиями фонда, через пять лет доля упадет до 2,71 процента. Перенос сроков связан с улучшением ожиданий в отношении российской экономики.

В данном случае речь идет о ВВП по паритету покупательной способности (ППС), в соответствии с которым Китай существенно опережает США и является первой экономикой мира. Если говорить о ВВП в номинальном выражении, на основании которого, как правило, сравниваются экономики разных стран, то Россия по итогам 2023 года занимает 11-е место.

Ранее в апреле МВФ изменил прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 2,6 процента до 3,2 процента. Этот результат оказался в полтора раза лучше, чем консенсус-прогноз из опроса Банка России (2,1 процента), а также выше макропрогноза от Минэкономразвития, который составил 2,8 процента.

Рост ВВП Индонезии в 2023 году превысил пять процентов. В стране проживают более 270 миллионов человек.

