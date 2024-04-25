Экологи обвинили Великобританию в закупке продуктов из российской нефти

Guardian: Британия закупает в Китае, Индии и Турции переработанную нефть из РФ

Поставки нефтепродуктов из Китая, Индии и Турции в Великобританию выросли на фоне увеличения этими странами закупок российской сырой нефти для переработки. Об этом со ссылкой на расчеты экологической группы Desmog пишет издание The Guardian.

Экологи обвинили британские компании в использовании лазеек для фактических закупок российской нефти и обхода санкций. Такие упреки регулярно звучат в адрес европейских и британских компаний, хотя ограничительные меры не предусматривали запрета на приобретение нефтепродуктов, переработанных в третьих странах.

По оценке Desmog, в прошлом году британские компании закупили в указанных трех странах нефтепродуктов на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (2,74 миллиарда долларов), что в пять раз больше, чем в 2021-м.

В свою очередь Global Witness, международная неправительственная организация, занимающаяся борьбой с нарушениями прав человека со стороны государств, которые добывают природные ресурсы, сообщила о закупке Великобританией 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в основном авиакеросина. Евросоюз закупил 130 миллионов баррелей таких нефтепродуктов.

В западных странах неоднократно подчеркивали, что не станут запрещать закупки нефтепродуктов из российской нефти, произведенной в третьих странах, чтобы не разбалансировать рынок и не допустить резкого скачка цен. В частности, в США отмечали, что сам перенос переработки из России приводит к падению нефтегазовых доходов — российские компании вынуждены продавать сырье, а не конечный продукт.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что Евросоюз намерен ужесточить давление на теневой танкерный флот России, чтобы сократить поставки российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель. Какие именно меры планируется принять, он не уточнил.