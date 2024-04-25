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09:35, 25 апреля 2024Ценности

Нюша снялась в откровенном образе и показала фото фанатам

33-летняя певица Нюша показала фигуру в топе от бикини на новых фото

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница снялась в черном топе от бикини с треугольными чашками и розовой надписью. Также она примерила широкие голубые джинсы с декоративными дырами и обувь леопардовой расцветки. Звезда дополнила образ массивными золотистыми браслетами и солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

Фанаты оценили кадры в комментариях. «Очень красивая», «Сама на себя не похожа, но так круто», «Каждая новая фотосессия все более стильная», «Боже, зачем эти губы?», «Утиные истории», — заявили юзеры.

Ранее фанаты обругали в сети новый имидж Нюши фразой «муж всю энергию выкачал».

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      Карина Черных
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