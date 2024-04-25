Опубликовано видео российского ракетного удара по эшелону ВСУ

Появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

В интернете появились кадры российского ракетного удара по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано Telegram-каналом «Украина.ру».

«В сети появилось видео ракетного прилета по украинскому военному эшелону на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что видео было снято 19 апреля. По мнению экспертов, на кадрах, вероятно, запечатлен прилет авиационной ракеты класса «воздух --поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее стало известно о взрывах в Черкасской области. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги в центральных регионах Украины.