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09:10, 25 апреля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео российского ракетного удара по эшелону ВСУ

Появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

В интернете появились кадры российского ракетного удара по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано Telegram-каналом «Украина.ру».

«В сети появилось видео ракетного прилета по украинскому военному эшелону на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что видео было снято 19 апреля. По мнению экспертов, на кадрах, вероятно, запечатлен прилет авиационной ракеты класса «воздух --поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее стало известно о взрывах в Черкасской области. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги в центральных регионах Украины.

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      Глеб Палехов
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