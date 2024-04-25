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21:14, 25 апреля 2024Мир

США предрекли новый кризис из-за помощи Украине

Американист Журавлева: в США возможен новый кризис из-за помощи Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В США высока вероятность нового кризиса из-за Украины, так как продвигать новые законопроекты о помощи станет труднее. Об этом заявила политолог, руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Лентой.ру».

Чем дальше, тем вероятность подобных задержек будет больше. Потому что значительная часть Республиканской партии не считает, что Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине. Также и значительная часть республиканского электората не считает, что нужно помогать Украине

Виктория Журавлеваруководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Однако эксперт подчеркнула, что республиканцы сохранят риторику о поддержке Киева, так как значительная часть американцев все еще согласна с военной помощью. Она добавила, что могут «добавиться дополнительные условия, по которым эти деньги вообще будут выделяться, что будет тормозить процесс согласования и повышать усталость политической элиты».

На одном энтузиазме левых либералов из Демократической партии помощь долго не продержится. Скорее всего, она будет как-то трансформироваться и меняться, но при этом нельзя сказать, что Вашингтон полностью перестанет помогать

Виктория Журавлеваруководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со спикером американской Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Он поблагодарил конгрессменов за поддержку законопроекта о помощи Киеву, а также рассказал о новых потребностях для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Максим Габриелян
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