США предрекли новый кризис из-за помощи Украине
В США высока вероятность нового кризиса из-за Украины, так как продвигать новые законопроекты о помощи станет труднее. Об этом заявила политолог, руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Лентой.ру».
Чем дальше, тем вероятность подобных задержек будет больше. Потому что значительная часть Республиканской партии не считает, что Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине. Также и значительная часть республиканского электората не считает, что нужно помогать Украине
Однако эксперт подчеркнула, что республиканцы сохранят риторику о поддержке Киева, так как значительная часть американцев все еще согласна с военной помощью. Она добавила, что могут «добавиться дополнительные условия, по которым эти деньги вообще будут выделяться, что будет тормозить процесс согласования и повышать усталость политической элиты».
На одном энтузиазме левых либералов из Демократической партии помощь долго не продержится. Скорее всего, она будет как-то трансформироваться и меняться, но при этом нельзя сказать, что Вашингтон полностью перестанет помогать
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со спикером американской Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Он поблагодарил конгрессменов за поддержку законопроекта о помощи Киеву, а также рассказал о новых потребностях для Вооруженных сил Украины (ВСУ).