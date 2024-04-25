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19:41, 25 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский побеседовал с американскими конгрессменами

Зеленский провел переговоры с конгрессменами Джонсоном, Макконнеллом и Шумером

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со спикером американской Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Во время беседы он поблагодарил их за поддержку законопроекта о помощи Украине, а также рассказал о ситуации на поле боя и потребностях республики в усилении противовоздушной обороны зенитными ракетными системами Patriot. Кроме того, украинский лидер указал конгрессменам на значимость поставленных ранее дальнобойных баллистических ракет ATACMS.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.

Позднее стало известно, что ранее Соединенные Штаты тайно поставили украинской армии ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

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      Алевтина Запольская
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