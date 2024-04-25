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11:42, 25 апреля 2024Силовые структуры

Подполковник ФСИН уклонился от службы на СВО и получил срок

Российский подполковник получил срок за уклонение от участия в СВО из-за лечения
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области подполковник внутренней службы ФСИН попытался уклониться от службы на СВО и получил срок. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, российский силовик не поехал в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из-за назначенного ему амбулаторного лечения. Но суд посчитал, что лечение никак не препятствовало его службе. Его осудили по статье о неявке в срок без уважительных причин и дали три года в колонии общего режима.

10 апреля 2023 года военный суд приговорил к 7 годам колонии рядового Евдокимова за дезертирство во время СВО.

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      Владимир Седов
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