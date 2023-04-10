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08:10, 10 апреля 2023Силовые структуры

Российский военнослужащий получил семь лет колонии за дезертирство во время СВО

Военный суд приговорил к 7 годам колонии рядового Евдокимова за дезертирство во время СВО

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы рядового Романа Евдокимова за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что рядовой уклонился от прохождения военной службы во время специальной военной операции (СВО). 24 ноября 2022 года он оставил воинскую часть. Его задержали полицейские 18 января 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

30 марта сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд приговорил контрактника, не пожелавшего ехать на СВО, к девяти годам лишения свободы. В сентябре 2022 года военнослужащий ушел из воинской части в Севастополе. 25 января 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Любовь Ширижик
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